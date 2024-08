UP Constable Recruitment Exam 2024 : पहली पाली की परीक्षा समाप्त, लखनऊ में 28115 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को 81 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए 39062 परीक्षार्थी पंजीकृत थे जिसमें से 10947 परीक्षार्थियों परीक्षा नहीं दी। 81 केंद्रों पर पहली पाली में 28115 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान प्रशासन परीक्षा को सम्पन्न कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार (UP DGP Prashant Kumar) खुद लखनऊ के गोमती नगर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज (Government Girls Inter College, Gomti Nagar, Lucknow) में परीक्षा और सुरक्षा की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे।

पुलिस भर्ती परीक्षा में मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक के अलावा किसी को भी मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाना मना है। मोबाइल जमा करने के बाद ही कक्ष निरीक्षकों को ड्यूटी के लिए केंद्र के अंदर भेजा गया। कक्ष निरीक्षकों की भी तलाशी ली गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उन्हीं की निगरानी में अभ्यर्थियों को केंद्र के अंदर जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। केंद्र पर ही बायोमेट्रिक और आधार ई केवाईसी की सुविधा दी गई है। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही केंद्र के अंदर प्रवेश की इजाजत दी गई।

मुख्यमंत्री योगी खुद कर रहे सुरक्षा की समीक्षा

उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा (DG Rajiv Krishna, Chairman of UP Police Recruitment and Promotion Board) ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के मार्गदर्शन और निर्देश पर शुक्रवार से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा की समीक्षा मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। सभी 67 जिलों में प्रश्न पत्र आ चुके हैं, जिन्हें ईवीएम (EVM) की तर्ज पर पुख्ता सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए प्रदेश सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा का इंतजाम किया है तो रेलवे की मदद से ट्रेनों में अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त बोगियां लगाई गयी हैं।