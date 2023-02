UP IAS Transfer : यूपी में तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

UP IAS Transfer List: यूपी (UP) की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) ने एक बार फिर राज्य के तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। शुक्रवार को जारी सूची के मुताबिक, महेंद्र वर्मा को आयुष मिशन का मिशन निदेशक (Mission Director of AYUSH Mission to Mahendra Verma) , सुखलाल भारती को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा का विशेष सचिव (Sukhlal Bharti as Special Secretary, Agriculture Production Commissioner Branch) और हरिकेश चौरसिया को आयुष विभाग का विशेष सचिव (Harikesh Chaurasia, Special Secretary, Department of AYUSH) बनाया गया है।