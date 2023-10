UP IAS Transfer : योगी सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों का किया तबादला, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

UP IAS Transfer: यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने बुधवार को दो आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके तहत सहारनपुर और लखीमपुर खीरी जिले (Lakhimpur Kheri District) के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) बदले गए हैं। आईएएस पवन मीना (IAS Pawan Meena) को सहारनपुर का सीडीओ (CDO of Saharanpur) बनाया गया है। इसी तरह आईएएस सुमित राजेश (IAS Sumit Rajesh) को लखीमपुर खीरी का मुख्य विकास अधिकारी (Chief Development Officer of Lakhimpur Kheri) बनाया गया है। इस संबंध में नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

इसके अलावा विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा के पद पर तैनात देवेंद्र कुमार कुशवाहा (Devendra Kumar Kushwaha) को अपर निदेशक एसजीपीजीआई लखनऊ (Additional Director SGPGI Lucknow) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग को ग्रेटर नोएडा का एसीईओ बनाया गया है।