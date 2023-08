UP Legislature Monsoon Session : अखिलेश यादव ने विधानसभा में मणिपुर हिंसा पर निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की, स्पीकर ने किया खारिज

लखनऊ। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र (UP Legislature Monsoon Session) सोमवार से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि हम जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो वहीं सदन में पहुंचे सपा विधायकों ने महंगाई और मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) के मामले पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

यूपी विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव (Leader of Opposition in UP Legislature Akhilesh Yadav) ने मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) पर निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की। अखिलेश यादव )Akhilesh Yadav) ने कहा कि हमारे देश के एक राज्य में हिंसा हो रही है क्या हम उसकी निंदा भी नहीं कर सकते। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम दूसरे राज्यों की चर्चा नहीं कर सकते। जिस पर अखिलेश ने कहा कि क्या इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) बयान नहीं जारी कर सकते। उन्हें इस पर बोलना चाहिए और मणिपुर में हो रही हिंसा पर निंदा करनी चाहिए।

यूपी विधानसभा अध्यक्ष बोले, हम दूसरे राज्यों की चर्चा नहीं कर सकते

सपा नेताओं ने विधानभवन में मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) पर चर्चा करने की मांग की और जमकर नारेबाजी करते रहे। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि हम दूसरे राज्यों की चर्चा सदन में नहीं कर सकते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि मणिपुर की चर्चा करो। कल कोई कहेगा कि बंगाल में हुई हिंसा की चर्चा करो या केरल की चर्चा करो। इससे गलत परंपरा की शुरुआत होगी। इसके बाद उन्होंने सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने की कार्यवाही शुरू की। इस पर सभी सदस्य शांत हो गए और अपने-अपने स्थानों पर बैठ गए। हालांकि, हंगामे के कारण विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा टमाटर की माला पहनकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे

सोमवार को सत्र के पहले दिन सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा टमाटर की माला पहनकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने टमाटर के लगातार बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इससे आम लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस समय खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 200 से प्रति किलो से भी ज्यादा हो गए हैं। सपा कार्यकर्ता विधानभवन के सामने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते रहे।

हम आपको हंगामा फैलाने की अनुमति नहीं दे सकते : विधानसभा अध्यक्ष

यूपी विधानसभा सत्र (UP Legislature Monsoon Session) के पहले दिन सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। सपा नेता महंगाई और मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में नारेबाजी कर रहे थे जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप लोग सदन की कार्यवाही चलने दें। शोर मत मचाइए। हालांकि, नारेबाजी जारी रही। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि हम आपको अव्यवस्था फैलाने की अनुमति नहीं दे सकते।