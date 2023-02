UP News : यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से, योगी सरकार 21 को पेश कर सकती है बजट

लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) यूपी विधानमंडल का बजट सत्र (Budget session of UP Legislature) 20 फरवरी से आहूत करने की तैयारी कर रही है। 21 फरवरी को योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government)के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया जा सकता है। सरकार बजट में युवाओं पर फोकस कई ऐलान कर सकती है। योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने बीते सोमवार को विधानमंडल का सत्र (Legislature session) आहूत करने का प्रस्ताव बाई सर्कुलेशन मंजूर किया।

यूपी विधानमंडल का बजट सत्र (Budget session of UP Legislature) 20 फरवरी से आहूत होगा। नियमानुसार सत्र आहूत करने से 15 दिन पहले नोटिस जारी होना आवश्यक है। लिहाजा सरकार ने सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र (Budget session of Legislature) का प्रस्ताव कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूर किया। 20 फरवरी को पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल (Governor Anandiben Patel Legislature) के संयुक्त सत्र में अभिभाषण पेश करेगी। अपना दल विधायक राहुल प्रकाश कोल (Apna Dal MLA Rahul Prakash Kol) के निधन के चलते शोक प्रस्ताव के बाद सदन स्थगित हो जाएगा।

21 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार करीब सात लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और ढांचागत विकास पर फोकस होगा। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत होने वाले निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए भी बजट प्रावधान सरकार की प्राथमिकता होगी। सरकार बजट प्रस्ताव में भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के मुद्दों को भी शामिल करेगी।

बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार

सरकार जहां दूसरे बजट में अपनी उपलब्धियों और इन्वेस्टर्स समिट की सफलता को बताने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। राम चरित मानस से उठे विवाद के अलावा जातीय जनगणना व महंगाई, बेरोजगारी को विपक्ष मुद्दा बनाने की रणनीति बना रहा है। आगामी बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं।