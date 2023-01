UP News : बलिया में फर्जी नियुक्ति मामला, स्वास्थ्य विभाग के 143 कर्मी होंगे बर्खास्त

UP News : यूपी में स्वास्थ्य विभाग (Health Department in UP) में हुई फर्जी नियुक्तियों की परतें अब खुलने लगी हैं। मिर्जापुर जिले के (Mirzapur District) बाद के बाद अब बलिया जिले (Ballia District) में मुख्य चिकित्साधिकरी (CMO) कार्यालय में हुई 143 कर्मियों की नियुक्तियां फर्जी पाई गई हैं। इन सभी की सेवा समाप्त करने और तत्कालीन सीएमओ (CMO) और पटल सहायकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।

अब जिनके खिलाफ़ अन्य जांच के बाद जल्द ही कार्रवाई कर सेवा समाप्त की जाएंगी। बलिया में 350 भर्तियों में फर्जीवाड़ा आया सामने बलिया स्वास्थ्य विभाग (Ballia Health Department) हुई 350 भर्तियों में फर्जीवाड़ा और करोड़ों का लेनदेन किए जाने की शिकायत राजेश सिंह नामक व्यक्ति ने की थी।

इस मामले में निदेशक प्रशासन (Director Administration) ने मुख्य विकास अधिकारी (Chief Development Officer)को जांच कराने के निर्देश दिए गए। इस मामले की जांच के लिए डीएम बलिया (DM Ballia ) ने नगर मजिस्ट्रेट, जिला विकास अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी और वित्त लेखाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी (Basic Education Officer) की समिति गठित की गई थी। इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में 143 कर्मियों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट में शासनादेश के विरुद्ध की गई 103 स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा समाप्त करने और 40 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) शुरू करने की अनुमति मांगी गई है।

मीरजापुर में 27 साल पहले स्वास्थ्य विभाग में हुए भर्ती फर्जीवाड़े की बात आई बाहर

अभी कुछ दिन पहले ही मीरजापुर में 27 साल पहले स्वास्थ्य विभाग में हुए भर्ती फर्जीवाड़े की बात बाहर आई थी। जिनके बाद विभाग ने उनके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब शासन की हरी झंडी के बाद निदेशक प्रशासन डॉ राजा गणपति आर के निर्देश पर सीएमओ मीरजापुर (CMO Mirzapur) ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इस मामले में विभाग जांच कर कार्रवाई करता उससे पहले ही एक बार बलिया से 350 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति फर्जी होने का मामला सामने आया है। इस फर्जी नियुक्ति के संबंध में निदेशक प्रशासक डॉ राजा गणपति आर (Director Administrator Dr. Raja Ganapathy R) ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्रमुख सचिव (Principal Secretary from Medical and Health Department) पार्थ सारथी सेन शर्मा (Partha Sarathi Sen Sharma) को पत्र भेजा जांच करवाई है।