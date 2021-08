Lockdown will end in UP: यूपी में लॉकडाउन में मिलने जा रही है छूट, सीएम ने दिए ये निर्देश

Lockdown will end in UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोरोना संक्रमण (corona infection) का खतरा कम होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण (corona infection) का खतरा कम होता देख अब दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी (two day weekly bandh) में छूट दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ एक दिन का लॉकडाउन (lockdown) रहेगा।