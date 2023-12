UP News : यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना, महाराष्ट्र पहले स्थान पर

नई दिल्ली। यूपी (UP) को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों को एक ताजा रिपोर्ट ने बल दिया है। इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट (Stock Market) पर नजर रखने वाले प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफार्म soic.in ने सेंसस और क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया (CLSA) पर आधारित एक क्रिएटिव ग्राफिक में बताया है कि देश की जीडीपी (GDP) में शेयर के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है।

सरकारी आंकड़ों में यूपी (UP) जीडीपी शेयर (GDP Share) के मामले में तीसरे पायदान पर था। यह योगी सरकार (Yogi Government) की एक और बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर इसके बाद सीएम योगी (CM Yogi) का अगला लक्ष्य नंबर वन जीडीपी शेयर (GDP Share) वाला राज्य बनने का होगा।

अब नंबर वन पर नजर

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर किए गए इस क्रिएटिव में उत्तर प्रदेश को जीडीपी शेयर (GDP Share) के मामले में दूसरे स्थान पर दिखाया गया है। इसके अनुसार जहां देश की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र 15.7% जीडीपी शेयर के साथ पहले पायदान पर है तो वहीं उत्तर प्रदेश 9.2% जीडीपी शेयर (GDP Share) के साथ दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने जीडीपी शेयर (GDP Share) के मामले में तमिलनाडु (9.1%), गुजरात (8.2%) और पश्चिम बंगाल (7.5%) जैसे राज्यों पर बढ़त बनाई है। कर्नाटक (6.2%), राजस्थान (5.5%), आंध्र प्रदेश (4.9%) और मध्य प्रदेश (4.6%) जैसे राज्य उत्तर प्रदेश से काफी पीछे हैं।

7 वर्षों में सीएम योगी ने बदली प्रदेश की तस्वीर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Uttar Pradesh Ease of Doing Business) में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ चुका है। लॉ एंड ऑर्डर, कनेक्टिविटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर में हुए सुधार के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) के माध्यम से प्रदेश को 40 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं जो जल्द ही धरातल पर उतरने जा रहे हैं। इससे प्रदेश में लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वर्तमान में प्रदेश लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है। बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 42-43 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो चुका है, इसे 60 प्रतिशत तक ले जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज यूपी रिवेन्यू सरप्लस राज्य (UP Revenue Surplus State) है।

प्रदेश की 56 प्रतिशत आबादी कामकाजी है। 96 लाख एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं। सीएम योगी ने कभी बीमारू माने जाने वाले उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में अग्रणी स्थान पर ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के साथ ही 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन इकोनॉमी (One Trillion Economy) बनाने का लक्ष्य रखा है।

