UP Police New Transfer Policy: यूपी पुलिस की ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा हुआ बदलाव, अब ऐसे होगा तबादला

UP Police New Transfer Policy: यूपी के डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। पुलिसकर्मियों की नई ट्रांसफर नीति (New Transfer Policy of Policemen) मुताबिक, जिन पुलिस अधिकारियों की एक जिले में 3 साल की तैनाती पूरी हो गई है या फिर 31 मई 2024 तक 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे उन पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर यह बदलाव किया गया है।