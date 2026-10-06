UP Rajya Sabha Elections : सपा नहीं उतारेगी तीसरा प्रत्याशी , अखिलेश यादव बोले-‘अब हमारी निगाह तीन नहीं, 403 पर है’

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव (UP Rajya Sabha Elections) के लिए समाजवादी पार्टी अपना तीसरा प्रत्याशी नहीं उतारेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव (SP Chief Akhilesh Yadav) ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कि ‘अब हमारी निगाह तीन पर नहीं, चार सौ तीन पर है। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि सपा के दोनों और भाजपा के आठों प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। 9 अक्टूबर को नाम वापसी की अवधि गुजरने के बाद ही इसकी घोषणा की जाएगी।

अब हमारी निगाह तीन पर नहीं, चार सौ तीन पर है। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 6, 2026

बता दें कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने अपने दो राज्यसभा उम्मीदवारों का एलान किया था। इसमें से एक धनराज लखवानी और दूसरे डॉ. रामगोपाल यादव हैं।

ओपी राजभर ने कसा तंज, बोले- मित्र अखिलेश जी बस हो गया टांय टांय फिस्स!

सपा प्रमुख अखिलेश यादव (SP Chief Akhilesh Yadav) के फैसले पर सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर (OP Rajbhar) ने तंज कसा है। उन्होंने कहा- मित्र अखिलेश जी बस हो गया टांय टांय फिस्स!