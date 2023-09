UP Board Exam 2024 : यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करेगा सॉफ्टवेयर, नकल पर कसेगी नकेल

UP Board Exam 2024: यूपी बोर्ड (UP Board) ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के निर्धारण (Scheduling of Online Examination Centers) के लिए नीति और मानक तय कर दिए गए हैं। ये मानक शासन के निर्देश पर तय किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नकल पर अंकुश लगाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण (Scheduling of Examination Centers) किया जाएगा। ये जानकारी यूपी बोर्ड के सचिव दिब्य कांत शुक्ल (UP Board Secretary Dibya Kant Shukla) ने दी है।

जारी हो चुके हैं फॉर्म

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परीषद (UPMSP) की ओर से 10वीं 12वीं के ऑनलाइन फॉर्म पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नोटिस upmsp.edu.in पर जारी किया गया था।

स्टूडेंट्स की डिटेल अपलोड

यूपी बोर्ड (UP Board) की फीस जमा करने की लास्ट डेट 5 अगस्त दी गई थी। लेट फीस के साथ 16 अगस्त तक फीस जमा कर सकते थे। इसके बाद पर प्रिंसिपल्स स्टूडेंट्स की डिटेल 20 अगस्त तक अपलोड करने के लिए कहा गया था।

30 सितंबर तक जमा होगी लिस्ट

स्कूल प्रिंसिपल को स्टूडेंट का नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट, फोटो जैसे डॉक्यूमेंट्स चेक करने की जिम्मेदारी दी गई है। करेक्शन प्रोसेस के बाद बोर्ड के रीजनल ऑफिस को लिस्ट की फोटोकॉपी देनी है। ये कॉपी एजुकेशन इंस्पेक्टर के जरिए 30 सितंबर तक देनी है।