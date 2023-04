रणबीर कपूर पर बयान देकर पलटीं उर्फी जावेद, बोलीं-‘मेरा नंगापन मुझे एक दिन पिटवाएगा’

Urfi Javed hit back by giving a statement on Ranbir Kapoor, said- 'My nakedness will get me beaten up one day'