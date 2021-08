VIDEO: Off-Camera Team के साथ Urvashi Rautela थिरकती आई नजर, वीडियो शेयर कर बोली...

Bollywood news: बॉलीवुड की सबसे कम उम्र की स्टार उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) खूबसूरती की असली मिसाल हैं। एक्ट्रेस अपनी कठिनाई और प्रतिभा से बॉलीवुड में अपनी जगह बनायी है। सबसे ज्यादा ब्यूटी टाइटल जीतने वाली उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) एक ब्युटी फुल डांसर (Beauty full dancer) और एक्ट्रेस भी हैं। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) वर्तमान में अनगिनत प्रोजेक्ट्स के लिए बैक-टू-बैक शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन वह अपना समय निकाल कर प्रेक्षकों का मनोरंजन करती है, और साथ ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

आपको बता दें, उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) फ़िलहाल में शूटिंग में व्यस्त है, फिर भी वह यही प्रयत्न करती है की वो अपने दर्शको से कनेक्टड रहे। एक्ट्रेस ने हाल ही में लेटेस्ट इंस्टाग्राम ट्रेंड के बाद एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) अपनी टीम के साथ ठुमके लगाती हुई नजर आ रही हैं। उसने वीडियो को कैप्शन दिया, “Often, often, boy I do this often Alors On Danse “।



काम की चर्चा पर, उर्वशी रौतेला एक बड़े बजट की सायंस-फिक्शन (science fiction) तमिल फिल्म के साथ अपना तमिल डेब्यू करेंगी, जिसमें वह एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट (microbiologist) और एक आईआईटीयन (IITians) की भूमिका निभाएंगी, और बाद में वह एक ड्यूल लैंग्वेज थ्रिलर (Dual Language Thriller) में दिखाई देने वाली हैं। ‘ब्लैक रोज़’ के साथ-साथ ‘थिरुतु पायले 2’ (Thirutu Payale 2) के हिंदी रीमेक के साथ में दिखाई देंगी उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela)।

एक्ट्रेस को हाल ही में गुरु रंधावा के साथ उनके गीत “दूब गए” और मोहम्मद रमजान के साथ “वर्साचे बेबी” के लिए एक ब्लॉकबस्टर रिस्पांस मिला। उर्वशी रौतेला जियो स्टूडियो की वेब सिरिस “इंस्पेक्टर अविनाश” में रणदीप हुड्डा के साथ मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जो सुपर कॉप अविनाश मिश्रा और पूनम मिश्रा की सच्ची कहानी पर आधारित एक बायोपिक है।