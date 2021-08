50kg डम्बल और bosu ball पर कसरत करती नजर आई Urvashi Rautela, VIDEO हुई वायरल

Bollywood news: बॉलीवुड की सबसे यंगेस्ट सुपरस्टार उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) अपने आप को एकदम ही फिट रखती है और वे बहुत ही अटल है अपने जिम को लेके अभिनेत्री जानती है की कैसे अनेक तरीको से अपने आप को फिट रखना है। कैसे अनेक कसरतों से बर्न करती है वे एक्स्ट्रा कैलोरीज। उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) ने अपना नाम एक्टिंग में ही नही बल्कि डांस में, फिटनेस में और अनेक चौका देने वाले ब्रांडेड ओउत्फिट्स (Branded Outfits) में भी अपना नाम अमल किया है।

एक्ट्रेस सोशल मीडिया (social media) पर काफी एक्टिव है और अपने फंस को अपने नए फिटनेस वीडियो और आने वाले नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी देती रहती है। हाल ही में, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला branded outfits ने अपने शानदार वीडियो के साथ अपने दर्शकों को प्रेरित करने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Instagram account) पर पोस्ट किया, जिसमें अभिनेत्री 50 किलो के डम्बल और बोसु बॉल (bosu ball) के साथ कसरत करते हुए नज़र आ रही है।

जो जिम की दुनिया में मौजूद उपकरण का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है और अभिनेत्री ने इसे सहजता से किया है। उर्वशी रौतेला ने वीडियो को कैप्शन दिया “50 KGS BOSU BALL BALANCED ROWING ECCENTRIC ISOMETRIC SPLIT SQUAT. LOOKS EASY BUT IT’S NOT THAT EASY. Can’t wait for all you guys to try out this workout & remix reels with me।



अभिनेत्री ने अपने जिम ऑउटफिट के लिए एक गोल्डन स्पोर्ट्स ब्रा और हाई-एन्ड टाईस के साथ काले जूते चुने है, और उन्होंने अपने बालो को एक पोनीटेल में बंधा है। उर्वशी रौतेला अपने ऑडियंस को एक हेअल्थी लाइफस्टाइल अपना ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, वाकई में एक प्रेरणा है, की कैसे हम सबको जीवन में खुश, स्वस्थ, और कभी हार नहीं माननी चाहिये। फैंस उर्वशी रौतेला के वर्कआउट रूटीन को देख कर दंग रह गए उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपनी चहेति अभिनेत्री के लिए अपना बहुत प्यार दर्शाया।



काम की चर्चा पर, उर्वशी रौतेला एक बड़े बजट की सायंस-फिक्शन तमिल फिल्म के साथ अपना तमिल डेब्यू करेंगी, जिसमें वह एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक आईआईटीयन की भूमिका निभाएंगी, और बाद में वह एक ड्यूल लैंग्वेज थ्रिलर में दिखाई देने वाली हैं। ‘ब्लैक रोज़’ के साथ-साथ “थिरुतु पायले २” के हिंदी रीमेक के साथ में दिखाई देंगी उर्वशी रौतेला। अभिनेत्री को हाल ही में गुरु रंधावा के साथ उनके गीत “दूब गए” और मोहम्मद रमजान के साथ “वर्साचे बेबी” के लिए एक ब्लॉकबस्टर रिस्पांस मिला। उर्वशी रौतेला जियो स्टूडियो की वेब सिरिस “इंस्पेक्टर अविनाश” में रणदीप हुड्डा के साथ मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जो सुपर कॉप अविनाश मिश्रा और पूनम मिश्रा की सच्ची कहानी पर आधारित एक बायोपिक है।