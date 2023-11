Us Air Strike in Syria: US फाइटर जेट ने दूसरी बार सीरिया में ईरानी ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, कई लोगों की मौत

Us Air Strike in Syria : इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष का असर पड़ोसी मुल्कों पर पड़ता जा रहा है। युद्ध के तनाव के बीच पूर्वी सीरिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों (US military bases) पर ईरान के समर्थन वाले समूह (groups supporting Iran) हमले कर रहे हैं। खबरों के अनुसार,इन हमलों के जवाब में अमेरिका ने बुधवार को एयरस्ट्राइक को अंजाम दिया है। इस एयर स्ट्राइक में ईरान समर्थित समूह के 9 लोगों के मारे जाने की खबर है।

खबरों के अनुसार, अमेरिका का यह हमला ईरान समर्थक मिलिशिया की ओर से इस्तेमाल होने वाली हथियारों के गोदाम पर किया है। यूएस के दो एफ-15 फाइटर जेट ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड (Revolutionary Guard) से जुडे़ हथियारों के गोदाम पर हमला कर दिया। यह जानकारी अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन (US Defense Secretary Lloyd Austin) ने दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अमेरिकी सैनिकों (American soldiers)की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे।

अमेरिका मे बीते 2 हफ्तों के भीतर दूसरी बार सीरिया में मौजूद ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 अक्टूबर के बाद से कम से कम 40 हमले ऐसे हुए हैं जिनमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है।अमेरिका ने कहा कि ईरान और उसके सहयोगी हमास और इजरायल की लड़ाई (Battle between Hamas and Israel) को क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।