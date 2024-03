US : अमेरिकी सेना ने लाल सागर में यमन के चार विद्रोही ड्रोन को निशाना बनाया , किसी को कोई  क्षति नहीं

United States of america : संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of america ) की सेना ने बुधवार को कहा कि उसने यमन में लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाकर ईरान समर्थित हौथी बलों (Iran-backed Houthi forces) द्वारा लॉन्च किए गए चार ड्रोनों को मार गिराया है। खबरों के अनुसार, यूएस सेंट्रल कमांड (US Central Command) ने एक्स पर एक बयान में कहा कि “उसके बलों ने 2300 जीएमटी के मुताबिक लगभग सुबह के 2 बजे लंबी दूरी की चार मानवरहित हवाई प्रणालियों (unmanned aerial systems) को नष्ट कर दिया है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि इसमें किसी को कोई चोट या क्षति की सूचना नहीं है।”

बयान में कहा गया है, “यह निर्धारित किया गया था कि ये हथियार क्षेत्र में व्यापारी जहाजों और अमेरिकी नौसेना के जहाजों के लिए खतरा प्रस्तुत करते हैं। ये कार्रवाई नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और अमेरिकी नौसेना और व्यापारिक जहाजों के लिए अंतरराष्ट्रीय जल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए की गई है।”