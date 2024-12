Video: अमेरिका के लॉस एंजेलिस हवाई अड्डे पर एटीसी की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, दो विमान टकराने से बचे

नई दिल्ली। दुनिया हाल ही में अजरबैजान (Azerbaijan) और दक्षिण कोरिया (South Korea) में हुए दो बड़े विमान हादसों से उबरी भी नहीं है कि अमेरिका (America) के लॉस एंजेलिस हवाई अड्डे (Los Angeles Airport) पर एक और बड़ा विमान हादसा होने से बाल-बाल बच गया। बता दें कि हवाई अड्डे पर दो विमान आपस में टकराने से बच गए और एटीसी (ATC) की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ सेकेंड की देरी सैंकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती थी।

NEW: The FAA has launched an investigation after the men's Gonzaga basketball team nearly got eliminated by a Delta plane taking off.

"Stop! Stop! Stop!" the air traffic controller could be heard saying.

The chartered Embraer E135 jet, carrying the team, had just landed at… pic.twitter.com/6UAUOG5wiP

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 30, 2024