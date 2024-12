Video: रिटायरमेंट के बाद अश्विन वापस चेन्नई पहुंचे; मां ने नम आंखों से किया स्वागत

R Ashwin returns to Chennai: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट बुधवार को ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन इस ड्रॉ में भारत की जीत छिपी हुई थी। क्योंकि, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन का स्कोर खड़ा किया तो एक्सपर्ट्स भी मान चुके थे कि मैच भारत के हाथ से निकल चुका है। वहीं, मैच ड्रॉ होने के कुछ देर बाद ही भारतीय फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आयी। यह खबर थी दिग्गज स्पिनर आर. अश्विन के रिटायरमेंट की। जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अश्विन घर वापस आ गए हैं।

38 वर्षीय खिलाड़ी आर. अश्विन ऑस्ट्रेलिया में अपने रिटायरमेंट के ऐलान के अगले दिन यानी गुरुवार को चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। जहां पर फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं, एयरपोर्ट से अश्विन के घर पहुंचने पर इमोशनल स्वागत हुआ। अश्विन जैसे ही घर पहुंचे तो उनके परिवार के लोग और फैंस उनके स्वागत के लिए बैंड-बाजा के साथ पहले से ही तैयार थे। इस दौरान अश्विन के पिता उन्हें गले लगाया और पीठ थपथपाई। वहीं, बेटे को देखकर मां आंसू छलक पड़े। इस दौरान कुछ लोगों ने दिग्गज स्पिनर से ऑटोग्राफ भी लिया।

VIDEO | Former India crickter R Ashwin (@ashwinravi99) returns to Chennai from Australia.

R Ashwin, India's premier off-spinner, surprised the cricketing world yesterday by announcing his retirement in Brisbane with immediate effect in the middle of the Test series against… pic.twitter.com/OuRstMorik

— Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2024