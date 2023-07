Earthquake Video : जयपुर में 16 मिनट में महसूस किए 3 भूकंप के झटके, लोगों को विस्फोट जैसी सुनाई दी आवाज

Jaipur Earthquake : राजस्थान की राजधानी जयपुर (Jaipur) में शुक्रवार तड़के तीन बार भूकंप के जोरदार झटके (Strong earthquake tremors) महसूस किए गए। यहां पर सुबह 4 बजकर 9 मिनट से 4 बजकर 25 मिनट के बीच यानी 16 मिनट के भीतर 3 झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलोजी (National Center for Seismology) के मुताबिक जयपुर में भूकंप के तीन झटके महसूस किए गए। जिनमें पहला झटके की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। दूसरा झटके की तीव्रता 3.1 और तीसरा झटके की 3.4 तीव्रता थी। भूकंप का केंद्र बिन्दु जयपुर ही रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए। इस दौरान विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी।’

Three back to back #earthquakes have been registered in #Jaipur and surrounding areas, The first #earthquake was recorded at 4:09 am at 4.4 magnitude, the second at 4:22 am at 3.1 magnitude and the third at 4:25 am at 3.4 magnitude. #earthquake pic.twitter.com/431FdFPScp

