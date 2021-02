नई दिल्ली. इन दिनों सोशल मीडिया पर टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो साल 2008 का है, जिसमें मस्क बता रहे हैं कि आखिर टेस्ला की कारें इतनी महंगी क्यों होती हैं. साल 2008 में सिलिकॉन वैली में शूट किए गए इस वीडियो में एलन मस्क बता रहे है कि टेस्ला के महंगे होने का राज क्या है.

Every tesla that was bought was put towards making a lower priced car. And look at where we are now with @elonmusk @tesla. So thankful Elon never gave up and fought hard to keep going.

— Tesla Owners Of Silicon Valley (@teslaownersSV) February 22, 2021