VIDEO: पहले से ही था हार्दिक पांड्या को तलाक का अंदेशा, इस शख्स के नाम की सारी प्रॉपर्टी

मुंबई : ऑल-राउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और उनकी पत्नी नताशा स्टेनकोविक (Natasa Stankovic) अलग होने की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पति के किसी IPL 2024 के मैच में शामिल न होने के चलते उनके बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच क्रिकेटर का एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है। हार्दिक पांड्या आज भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं।

वह IPL 2024 में मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी बने थे। क्रिकेट मैच के दौरान वह हेडलाइंस में छाये रहे, लेकिन इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। अब नताशा से अलग होने की खबरों के बीच हार्दिक का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वह बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आखिर किसके नाम कर दी है। क्रिकेटर का कहना है कि उनके पिता और भाई ने ही नहीं, बल्कि उन्होंने भी अपनी सारी प्रॉपर्टी मां के नाम कर दी है। वह नहीं चाहते हैं कि आगे चलकर उन्हें किसी को 50 प्रतिशत प्रॉपर्टी देना पड़े।

Hardik pandya is a smart man.. he knew about this divorce thing can happen with Natasha #Hardikpandya pic.twitter.com/f8BxqMd9bI

— भाई साहब (@Bhai_saheb) May 25, 2024