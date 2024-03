VIDEO: Awards Show में रेड कारपेट पर गिरी लिज़ा कोशी, वीडियो हुआ वायरल

लॉस एंजेल्स: एक्ट्रेस लिज़ा कोशी निश्चित रूप से जानती हैं कि अवॉर्ड शो में ‘उफ़ मोमेंट्स’ से भी लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। कोशी 96वें एकेडमी अवार्ड्स में लाल ऑफ-द-शोल्डर मार्चेसा गाउन और बड़ी प्लेटफॉर्म हील्स पहनकर कारपेट पर चलीं, लेकिन उन हील्स पर उनका संतुलन बिगड़ गया।

जब वह शटरबग्स के लिए पोज़ देते हुए रेड कार्पेट से नीचे जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वह अपना पैर खो बैठी और भारी गिरावट के साथ रेड कार्पेट पर पूरी तरह से गिर गई. उसके आस-पास के सभी लोग उसे वापस उठने में मदद करने के लिए दौड़े, हालाँकि, वह कालीन पर बैठकर भी पोज़ देती रही.

कोशी निश्चित रूप से जानती है कि रेड कार्पेट पर कैसे बयान देना है। पीपल के मुताबिक, उन्होंने पिछले साल के गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में कस्टम मॉर्फ्यू एटेलियर विक्टोरियन लेस और बीडेड गाउन पहनकर एक्सपोज़्ड थोंग स्टाइल को दोबारा पेश किया, जो आगे से पूरी खूबसूरती और पीछे से पार्टी लुक दे रहा था।

