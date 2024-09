Video of Killing Terrorists: बारामूला में आतंकियों के खात्मे का वीडियो आया सामने; जान बचाने की कोशिश करते दिखे टेररिस्ट

Video of Killing Terrorists: जम्मू कश्मीर के बारामूला में पिछले दिनों सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में तीन आतंकियों को ढेर किया था। अब इस एनकाउंटर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें एक घर में छिपे आतंकियों पर गोलियों की बौछार की जा रही है। इस दौरान एक आतंकी भागने की कोशिश में मारा जाता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनकाउंटर का यह वीडियो ड्रोन के जरिये लिया गया है। 28 सेकेंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्डिंग से एक आतंकी हथियार लिए हुए दौड़ता हुआ बाहर निकलता और वह चारदीवारी की तरफ पेड़ों की तरफ भागने की कोशिश करता है। इस दौरान उस पर गोलियों की बौछार होती है और आतंकी नीचे गिरता है। फिर दोबारा उठकर पेड़ों की तरफ भागता है। तभी सुरक्षाबल के जवान उसके ऊपर गोलियां बरसा देते हैं। गोलियों से दीवार भी छलनी हो जाती है और सफेद गुबार उठती नजर आती है।

Process of “Hoorification” by Indian Army..

Unseen footage of Baramulla, Chak Tapar operation..

Pakistan is trying very hard to disrupt the festival of democracy for people of J&K..#Baramulla #ChakTapar#IndianArmy #electioncountdown pic.twitter.com/blYOOCNu8y

— Shams (@shams_gazelle) September 16, 2024