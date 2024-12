VIDEO : एक और विमान हादसा, नॉर्वे में रनवे से फिसलने के बाद घास में रुका प्लेन, देखें वीडियो

नई दिल्ली। रविवार के दिन दुनिया में एक के बाद एक विमान हादसों की खबरों ने लोगों को चिंता बढ़ा दी हैं। पहले साउथ कोरिया (South Korea) में विमान हादसे में 179 लोगों ने जान गंवाई, इसके बाद कनाडा में ​विमान लैंडिंग (Plane Landing) के वक्त आग लगने की खबर आई और अब नॉर्वे के ओस्लो टॉर्प सैंडफियोर्ड हवाई अड्डे पर एक केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस (KLM Royal Dutch Airlines) का विमान इमरजेंसी लैंडिंग (Plane Emergency Landing) के दौरान रनवे से फिसलने की खबर है। बता दें कि यह घटना शनिवार, 28 दिसंबर को हुई।

बोइंग 737-800 विमान, जो ओस्लो एयरपोर्ट (Oslo Airport) से एम्स्टर्डम (Amsterdam) की ओर जा रहा था, ने टेकऑफ के तुरंत बाद हाइड्रोलिक प्रणाली में खराबी का सामना किया। क्रू ने स्थिति को संभालते हुए विमान को ओस्लो से 110 किलोमीटर दक्षिण में स्थित सैंडफियोर्ड एयरपोर्ट (Sandfjord Airport) पर उतारने का फैसला किया।

🚨 NEW: A KLM Boeing 737 made an emergency landing and skidded off the runway in Oslo, Norway due to a malfunction in its hydraulic system

Pilots noticed the issue soon after takeoff at around 4,900ft, and quickly diverted to a nearby airfield

It’s not yet known what caused the… pic.twitter.com/g9vtvJB4um

— Nick Sortor (@nicksortor) December 29, 2024