Video : आसमान में निकली ‘तारों की बारात’, अद्भुत नजारा देखकर दंग रह गए लोग

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में रविवार शाम को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। दरअसल, आसमान (Sky) में एक कतार में रोशनी दिखाई पड़ी, मानों तारों का झुंड (Stars Group) एक सीधी लाइन (straight line) में कहीं चल पड़ा हो। इस दृश्य को देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो भी अपने मोबाइल के कैमरों में कैद कर लिया।

A star line in the sky ..What is this ⁦@isro⁩ ⁦@NASA⁩ pic.twitter.com/cWCPnkgdt1

— Anurag Lamba (@anuraglamba98) July 14, 2023