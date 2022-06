VIDEO: क्या कंगना रनौत के श्राप के कारण डूब रही उद्धव ठाकरे की सरकार?, कहा- था पतन निश्चित है...

Bollywood News: इस समय महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का सियासी संकट दिखाई दे रहा है। महाविकास अघाड़ी की सरकार खतरे में है। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्री का सरकारी आवास (Chief Minister’s official residence) खाली करके अपने घर जा चुके हैं। इसके अलावा सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) के बारे में बात करें तो वह इसके पहले ही अपने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द हटा चुके हैं।

आपको बता दे अब हालात तो ऐसे हैं कि शिवसेना के अस्तित्व पर ही संकट दिख रहा है। दूसरी तरफ संजय राउत और उद्धव के सारे दांव फेल हो चुके हैं। ऐसे में अब शिवसेना से बागी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आखिर क्या फैसला लेगें इसको लेकर जारी सियासी अटकलों से अलग एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को सत्ता के घमंड में चूर होने का आरोप लगाया था।

दरअसल कंगना रनौत का ऑफिस साल 2020 में बीएमसी ने ध्वस्त किया था। उस समय कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी। और अब आज जब शिवसेना की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। आप सभी को बता दें कि कंगना ने दो साल पहले 2020 में भविष्यवाणी की थी कि उद्धव ठाकरे का अहंकार टूट जाएगा।

वीडियो में देखें कंगना ने क्या कहा था

What’s happening in Maharashtra right now was predicted by her long ago.#MaharashtraPoliticalCrisis #KanganaRanaut #UddhavThackeray pic.twitter.com/G8574zBG2L

— ~Vinayak 🧃 (@Vinayak27120) June 22, 2022