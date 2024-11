Video Viral : LIVE प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रेमलिन से रूसी प्रवक्ता को सीधे आया फोन,'ICBM स्ट्राइक पर चुप रहना...'

नई दिल्ली। रूस ने यूक्रेन पर गुरुवार तड़के ICBM मिसाइलों से हमला किया, लेकिन ICBM मिसाइलों से हमले के बारे में कुछ भी बोलने से रूसी प्रवक्ता (Russian Spokesperson) को इनकार कर दिया है। बता दें कि रूस की ओर से किए गए हमले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इसी दौरान रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा (Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova) संबोधित कर रही थीं। तभी अचानक क्रेमलिन (Kremlin) से एक फोन आया और उन्हें ICBM मिसाइल हमले पर कुछ भी बोलने से मना किया गया। उनसे कहा गया कि ICBM हमले पर चुप रहो, लेकिन इस बातचीत के दौरान मारिया माइक ऑफ करना भूल गई, जिसके चलते उनकी आवाज बाहर आ गई।

During the briefing, Maria Zakharova, spokesperson for the Russian Foreign Ministry, received a call from the Kremlin instructing her not to comment on the ICBM strike on Ukraine’s Yuzhmash. She answered the phone without muting her mic, and everything was heard. pic.twitter.com/Q7N735gPEA

— santosh singh (@SantoshGaharwar) November 21, 2024