Video Viral : इंडोनोशिया के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को मिलाया फोन, बोले- ‘मैं आपसे मिलना चाहता हूं सर’

नई दिल्ली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो (Indonesian President Prabowo Subianto) इस वक्त अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं। इसके बाद उन्होंने एक फोन कॉल पर नव निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को जीत की बधाई दी है, आज राष्ट्रपति जो बाइडन (President Joe Biden) के साथ उनको एक बैठक में भी शामिल होना है। इस बीच उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) से बात करने का अपनी कॉल का एक वीडियो भी पोस्ट किया।

कॉल पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से कहा कि यदि संभव हो तो सर मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहूंगा। आप जहां भी होंगे मैं पहुंचूंगा और आपको मिलकर बधाई दूंगा। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

‘जब भी आप चाहें, हम ऐसा करेंगे’

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जवाब दिया कि जब भी आप चाहें, हम ऐसा करेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी जीत को लेकर भी खुशी जाहिर की। ट्रंप ने कहा कि हमें जबरदस्त सफलता मिली। पिछले 100 सालों में ये सफलता जबरदस्त है। प्रबोवो सुबिआंतो (Prabowo Subianto) ने आगे ट्रम्प पर चुनाव अभियान के दौरान हुए दो हत्या के प्रयासों को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया और राहत व्यक्त की कि आप बच गए।

Glad to be connected directly with President Elect @realDonaldTrump to extend my heartfelt congratulations on his election as the 47th President of the United States.

I am looking forward to enhance the collaboration between our two great nations and to more productive… pic.twitter.com/KfSVUsZSGc

— Prabowo Subianto (@prabowo) November 11, 2024