Video Viral : भाजपा विधायक राजीव गुम्बर की फिसली जुबान, अतीक व अशरफ़ हत्याकांड को बताया योगी सरकार की उपलब्धि...

सहारनपुर। यूपी पुलिस कस्टडी (UP Police Custody) में माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ की हत्या (Ashraf Murders) पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) अभी तक चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब नगर निकाय के चुनाव प्रचार (Municipal Election Campaign) में अपनी उपलब्धि बताने लगी है। सहारनपुर से भाजपा विधायक राजीव गुम्बर (BJP MLA Rajeev Gumber) ने अतीक व अशरफ़ के मर्डर को भाजपा सरकार की उपलब्धि बताने से नहीं चूके।

Video Viral : Slipped tongue of BJP MLA Rajeev Gumber from Saharanpur, told Atiq and Ashraf murders to be Yogi government's achievement pic.twitter.com/CipIq3pmsW

— santosh singh (@SantoshGaharwar) April 20, 2023