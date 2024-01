Video: नोएडा में क्रिकेट खेलते समय पिच पर गिरा युवक, हार्ट अटैक से मौत

नोएडा: रविवार को नोएडा (Noida) में क्रिकेट खेलते समय एक इंजीनियर मैदान पर गिर गया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंजीनियर विकास नेगी (Vikas Negi) रन लेने के लिए पिच के दूसरी तरफ दौड़े लेकिन बीच में ही गिर गए। उन्हें गिरता देख विकेटकीपर उनकी ओर दौड़े जबकि अन्य खिलाड़ी भी मदद के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Horrible scenes from SOP Cricket Ground in Noida where a middle aged man had a heart attack mid pitch & passed away on the way to hospital. This is getting scarily common especially post Covid. Om Shanti! pic.twitter.com/gQJ4DrzOa0

— Sushant Chaturvedi (@ShawshankOne) January 10, 2024