Viral Photos: महादेव की नगरी वाराणसी में पीएम का भव्य स्वागत, आधी रात में सड़क पर टहलते दिखे पीएम मोदी और सीएम योगी

पीएम नरेन्द्र मोदी गुरुवार देर रात महादेव की नगरी वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान वाराणसीवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया सड़कों पर बीछी फूलों की चादर इस बात का गवाह है।

सोशल मीडिया में उनके भव्य स्वागत और उनसे जुड़ी तमाम तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे है। ऐसे ही पीएम मोदी और सीएम योगी ने वाराणसी में सुनसान आधी रात में सड़कों का निरीक्षण किया। वायरल तस्वीरों में पीएम मोदी और सीएम योगी सन्नाटी सड़क पर खड़े नजर आ रहे है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर इन तस्वीरों को शेयर किया है।

Upon landing in Kashi, inspected the Shivpur-Phulwaria-Lahartara Marg. This project was inaugurated recently and has been greatly helpful to people in the southern part of the city. pic.twitter.com/9W0YkaBdLX

— Narendra Modi (@narendramodi) February 22, 2024