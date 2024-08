Viral Video: रेलवे ट्रैक पर छाता लगाकर सो गया शख्स, ट्रेन की आवाज से भी नहीं खुली नींद, और फिर...

A person slept with an umbrella on the railway track: ट्रेन की आवाज इतनी छन्नाटेदार होती है कि कई किलो मीटर पहले से ही बहुत आसानी से सुना जा सकता है कि ट्रेन गुजरने वाली है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेन की पटरी पर कोई सो रहा हो और ट्रेन आ जाय और किसी को सुनाई न दें…चौंकिए नहीं ऐसा असल में हुआ है….

दरअसल सोशल मीडिया में एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक शख्स रेलवे ट्रैक पर आराम से छाता लेकर सोता नजर आ रहा है। नींद भी इतनी गहरी की ट्रेन आने की आवाज भी उसे सुनाई नहीं दी। खैर वो तो शुक्र हो उस लोको पायलट का जिसकी नजर रेलवे ट्रैक पर सुकून की नींद सो रहे इस शख्स पर पड़ी पर समय रहते ट्रेन रोक दी। शख्स की जान बचा ली।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का बताया जा रहा है। ट्रेन प्रयागराज से मऊआइमा होते हुए प्रतापगढ़ जा रही थी। इस दौरान जब ट्रेन मऊआइमा रेलवे कॉसिंग के पास से गुजरी और फ्लाइओवर ब्रिज के पास पहुंची तो ड्राइवर ने देखा कि एक व्यक्ति छाता लेकर पटरी पर लेटा हुआ है।

रेलवे ट्रैक पर शख्स को सोता हुआ देखकर ड्राइवर ने फौरन ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दीं। इसके बाद वह व्यक्ति के पास पहुंचा और उसे जगाया और तुरंत वहां से हटने को कहा। लोको पायलट के जगाने के बाद अधेड़ वहां से छाता लेकर चला गया। इस दौरान किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है।