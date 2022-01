Viral Video: पार्टी में Mohammad Rafi का गाना सुन इमोशनल हुए विदेशी, IPS अधिकारी शेयर कर बोले ...

Viral Video: बॉलीवुड के पुराने गानों की बात ही कुछ और होती है। 70 व 80 के दशक के गाने आज भी लोग दिल से गाना पसंद करते हैं। ये एवरग्रीन सॉन्ग अगर किसी के कानों में पड़ जाए तो वह कुछ देर तक गुनगुनाता ही रहता है। बॉलीवुड में मोहम्मद रफी के गानों ने अलग ही छाप छोड़ी है।

आज के दौर में युवा फास्ट ट्रैक म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, लेकिन बड़े-बुजुर्गों का आज भी यही कहना है कि मोहम्मद रफी के गानों की बात ही कुछ और थी। उनकी तरह छाप छोड़ पाना अब आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे।

विदेशियों ने गाया बॉलीवुड का ये पॉपुलर सॉन्ग जी हां, इंटरनेट पर वायरल होने वाले एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ विदेशी अपने परिवार के साथ बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी का सॉन्ग सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, वह इतना खुश हैं कि गाने के लिरिक्स को साथ में गा भी रहे हैं।

They are just awesome pic.twitter.com/7Okv1a4ACE

