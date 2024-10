Viral video: साहब मेरे पास पैसे नहीं है ये गाय लाई हूं इसे रख लो...एसडीएम दफ्तर में फरियाद लेकर पहुंची महिला साथ ले आयी गाय

सोशल मीडिया में एक वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो में खंबे से बंधी एक गाय नजर आ रही है। वीडियो में कुछ लोग भी नजर आ रहे है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वायरल वीडियो टीकमगढ़ जिले का बताया जा रहा है।

यहां बल्देवगढ़ एसडीएम ऑफिस में महिला ने एसडीएम के बाबू पर पचास हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। रिश्वत के पैसे के बदले महिला एसडीएम ऑफिस में गाय लेकर पहुंच गयी। महिला का कहना है कि उसके पास रकम नहीं है उसके पास केवल गाय है। इसलिए मैं रिश्वत के बदले गाय देने आई हूं।

Bribe Case:

SDM ऑफिस पहुंची महिला “साहब! रिश्वत के पैसे नहीं हैं, गाय लाई हूं, इसे बांध लो!

A bribe of ₹50,000 was demanded by the babus for the stay order.pic.twitter.com/3mfHwYXe4j

— Gems (@gemsofbabus_) October 12, 2024