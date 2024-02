Viral Video: जमीन पर कब्जे पर स्मृति ने लगाई फटकार कहा- ‘आधे घंटे में जमीन खाली करवाइए.. नहीं तो मैं’…कांग्रेस ने साधा निशाना

केन्द्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में जनसंवाद यात्रा कर रही हैं। इस दौरान स्मृति ईरानी सोमवार को टीकरमाफी पहुंची थी। यहां उन्होंने लोगो की समस्याओं को सुना।

इस दौरान स्मृति ईरानी से एक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर हुए कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचा। फरियादी ने स्मृति ईरानी को बताया कि लेखपाल मेरी जमीन पर किसी और को कब्जा दिला रहे हैं।

Smriti Irani: “If the land is not cleared in half an hour, I will sit in front of the land…”

A boy standing behind: “arey madam ji, baithjaiye… 😭”#Amethi pic.twitter.com/6xaLj1go9z

