Viral video: पंजाब में दस साल की बच्ची की केक खाने से मौत, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है ये वीडियो

सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है इस वीडियो में एक तरफ मासूम बच्ची केक काटती हुई अपने बर्थ डे पार्टी में बेहद खुश नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बर्थ डे मना रही इस बच्ची की केक खाने से मौत हो गई है।

दिल दहला देने वाला यह मामला पंजाब का बताया जा रहा है। यहां के पटियाला के रहने वाले एक परिवार का कहना है कि उनकी दस साल की मासूम बच्ची की केक खाने से मौत हो गई है। यह केक ऑनलाइन मंगाया गया था।

A 10-year-old dies after eating birthday cake. The family alleged that their daughter died right after consuming her birthday cake, and other family members fell ill too. A case has been registered against the bakery shop owner under Sections 273 and 304A of the IPC. pic.twitter.com/Qb7U1IEnOn

