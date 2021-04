VIRAL VIDEO: जब डॉल्फिन ने गोताखोर के साथ याराना अंदाज में मिलाया गला

नई दिल्ली: आपको जानकर आश्चर्य होगा लेकिन डॉल्फिन पृथ्वी पर तीसरी सबसे बुद्धिमान जीव हैं। जानवरों में सबसे लंबी याददाश्त डॉल्फिन की होती है। इनका आकार 32 फीट तक लंबा होता है। कई बार हम डॉल्फिन को मछली समझने की भूल कर देते हैं पर ये स्तनधारी जीव होती हैं।

इन दिनों एक डॉल्फिन का क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक गोताखोर बड़े ही प्यार से एक डॉल्फिन को अपने गले से लगा रखा है। वहीं डॉल्फिन भी गोताखोर के साथ गले से गला मिला रही है।

इस दौरान गोताखोर डॉल्फिन की पीठ को प्यार से सहला रहा है। कुछ देर बाद डॉल्फिन गोताखोर से थोड़ा पीछे हटती है। इसके कुछ समय बाद वह दोबारा गोताखोर से गले मिलाने लगती है। यह वीडियो काफी क्यूट है।

Love wrapped up within a hug💕

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 15, 2021