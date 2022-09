Virat Kohli 71st Century पर झूमी दुनिया, PAK क्रिकेटर बोला- ‘द ग्रेट इज बैक’

नई दिल्ली। टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने गुरुवार को अफगानिस्तान (Afghanistan) के खिलाफ आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट (International Cricket)में अपना 71वां शतक (71st Century) जड़ ही दिया है। करीब तीन साल के इंतज़ार के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) का यह शतक आया है, जिसके लिए उनके फैन्स इंतज़ार कर रहे थे।

एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) में अफगानिस्तान (Afghanistan) के खिलाफ खेले गए मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) ने 122 रनों की पारी खेली। टी-20 इंटरनेशनल (T20 International) में विराट कोहली (Virat Kohli) का यह पहला शतक रहा, सिर्फ 61 बॉल में विराट ने 122 रन बनाए। जिसमें 12 चौके, 6 छक्के शामिल रहे। करीब 1020 दिन के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) के बल्ले से कोई शतक निकला है, ऐसे में दुनियाभर के क्रिकेटर्स ने विराट कोहली (Virat Kohli) को बधाई दी। रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ खेलने वाले साउथ अफ्रीका के लीजेंड एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने उन्हें बधाई दी। एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने लिखा कि कोहली फिर झूम रहा है, शाबाश मेरे दोस्त। जब मैंने कल उनसे बात की थी, मुझे पता था कि कुछ पक रहा है।

पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली (Pakistani cricketer Hasan Ali) ने भी विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए ट्वीट किया और लिखा कि द ग्रेट इज़ बैक। हसन अली के इस ट्वीट को हज़ारों लोगों ने रिट्वीट किया।

भारतीय फुटबॉल टीम (Indian Football Team) के कप्तान सुनील छेत्री ने भी ट्वीट कर लिखा कि विराट कोहली (Virat Kohli) की उस खुशी की कोई कीमत नहीं है।

You can delay class all you want to, don't even think of denying it.

That ton? Worth it's weight in gold. That smile? Priceless. Shine on, champ. @imVkohli

— Sunil Chhetri (@chetrisunil11) September 8, 2022