Virat Kohli Video: कोहली ने दिखाई बड़ी दरियादिली, ये काम करके जीत लिया सबका दिल

Virat Kohli Video: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबाला खेला गया। इस मुकाबले को भारत ने 16 रनों से जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। इस मैच में केएल राहुल, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली और दिनेश कार्तिक ने तूफानी बल्लेबाजी की। इस मैच में कोहली ने रिकॉर्ड की परवाह नहीं करते हुए दिनेश कार्तिक को मौका दिया।

दरअसल, इस मुकाबले में विराट कोहली के पास अर्धशतक पूरा करने का मौका था, मगर टीम हित में फैसला लेते हुए कोहली ने आखिरी ओवर में स्ट्राइक दिनेश कार्तिक को दी। कोहली के इस फैसले की प्रशंसा हर जगह हो रही है। ये घटना 20वें ओवर में हुई। कोहली को इस ओवर में अर्धशतक पूरा करने का मौका था। वो अर्धशतक से महज एक रन दूर थे। उनका साथ टीम के मेन फिनिशर दिनेश कार्तिक दे रहे थे।

In addition to the run fest, a special moment as we sign off from Guwahati. ☺️#TeamIndia | #INDvSA | @imVkohli | @DineshKarthik pic.twitter.com/SwNGX57Qkc

— BCCI (@BCCI) October 2, 2022