अगले 10 घंटे में 15 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी, 90KM प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं!

Weather Mega-Alert: भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने आज, 12 जून, को देश के 15 राज्यों में अगले 10 घंटों के भीतर भारी बारिश, ओलावृष्टि और भीषण आंधी-तूफान की गंभीर चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70 से 80 और यहां तक कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। मौसम में अचानक से आए इस बड़े बदलाव के कारण देश की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में रेड अलर्ट लागू कर दिया गया है।

Western disturbance active, 90 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

India Meteorological Department के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण उत्तर-पश्चिम (North-west) और मध्य भारत (Central India) का मौसम पूरी तरह बदल गया है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली चक्रवाती हवाएं अचानक 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने जिन 15 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है, उनमें मुख्य रूप से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि और भूस्खलन का खतरा है। वही पूर्वी व मध्य भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जैसे असम और मेघालय सहित आसपास के राज्य भी इस चेतावनी में शामिल है।

वहीं बीते रात से ही राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए Red Alert जारी करते हुए कहा है कि अगले कुछ घंटों में यहां भारी बारिश के साथ ओले (Hailstorm) गिर सकते हैं। इसके अलावा, खराब मौसम के कारण विमान सेवाओं और स्थानीय यातायात पर असर पड़ने की संभावना जताई गई है। इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी हैं। तेज तूफान के कारण कच्चे मकानों, बिजली के खंभों और पेड़ों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। India Meteorological Department ने किसानों को कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने और मछुआरों को समुद्र या जल निकायों के पास न जाने की कड़ी हिदायत दी है।इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा कर रहे पर्यटकों को भी सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई हैं।