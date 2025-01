Washington DC Plane Crash : अमेरिका विमान हादसे में सभी 67 यात्रियों की मौत ,  PM मोदी ने घटना पर जताया दुख

Washington DC Plane Crash : अमेरिका (America) की राजधानी वाशिंगटन डीसी (Capital Washington DC) में हुए विमान हादसे (plane accidents) सभी 67 यात्रियों की मौत हो गई। व्हाइट हाउस (White House) के पास एक हेलीकॉप्टर और यात्री विमान (passenger plane) के बीच हवा में हुई टक्कर के बाद हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर भी कर दी गई है। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप (President Trump) ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि यह एक भयावह स्थिति है जिसे रोका जाना चाहिए था, ये अच्छा नहीं है। पीएम मोदी ने भी विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख जताया

बुधवार की रात को वाशिंगटन डीसी के पास रोनाल्‍ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे (Ronald Reagan National Airport) पर उतरते समय एक यात्री विमान सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया है। टक्कर के बाद विमान के तीन टुकड़े हो गए थे और मलबा पोटोमैक नदी (Potomac River) में समा गया। हादसे में विमान में सवार में सभी 67 लोगों की मौत हो गई है। विमान में 60 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे। सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार तीन लोगों की भी हादसे में मौत हो गयी थी। इस भीषण हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है।

Deeply saddened by loss of lives in the tragic collision in Washington DC.

Our heartfelt condolences to the families of the victims.

We stand in solidarity with the people of the United States. @realDonaldTrump

