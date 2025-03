PM मोदी दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे मॉरीशस, पोर्ट लुइस एयरपोर्ट पर पीएम रामगुलाम समेत 200 VVIP ने किया स्वागत

PM Modi received a rousing welcome in Mauritius: पीएम नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय यात्रा पर आज मॉरीशस पहुंच गए हैं। पोर्ट लुईस एयरपोर्ट पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उतरते ही दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक-दूसरे का अभिवादन किया। इस दौरान मॉरीशस के उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, नेशनल असेंबली के स्पीकर, विपक्ष के नेता, विदेश मंत्री, कैबिनेट सचिव और ग्रैंड पोर्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष समेत 200 VIP पीएम मोदी के स्वागत के लिए मौजूद रहे।

भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम मोदी के मॉरीशस पहुंचने पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले मॉरीशस पहुंचे। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और औपचारिक स्वागत किया। अगले दो दिनों में प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वह मॉरीशस के नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे, एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे।’

PM @narendramodi arrived in Mauritius a short while ago. PM @Ramgoolam_Dr, warmly received the PM at the airport and accorded a ceremonial reception.

Over the next two days, the PM will take part in various programmes. He will hold talks with the Mauritian leadership, address a… pic.twitter.com/hjSBC8qf1h

— PMO India (@PMOIndia) March 11, 2025