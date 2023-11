Watch Video: टाइगर 3 देखने पहुंचे लोगों ने सिनेमा हॉल में फोड़े पटाखे, जांच में जुटी पुलिस

Watch Video Fireworks in Cinema hall: दिवाली के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी स्टारर ‘टाइगर 3’ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। पहले दिन इस फिल्म को देखने बड़ी संख्या में लोग सिनेमाघरों में पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने भारत में पहले दिन करीब साढ़े 44 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसी बीच एक सिनेमा घर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आयीं हैं, जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान सिनेमा घर में पटाखे फोड़े। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के मालेगांव में ‘टाइगर 3’ की स्क्रीनिंग के दौरान सिनेमा हॉल में कुछ शरारती तत्वों ने जमकर पटाखे फोड़े। इस दौरान सिनेमाघर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। यह घटना दिवाली की रात 9 से 12 बजे के शो के बीच बतायी जा रही है। इस मामले में गंभीरता से लेते हुए मालेगांव पुलिस जांच में जुट गई है। इस दौरान मौजूद लोगों का कहना है कि इससे सिनेमाघर में आग लग सकती थी और कई लोगों की जान भी जा सकती थीं।

During the screening of ‘Tiger 3’ in Malegaon, Maharashtra, some mischievous elements burst firecrackers in the cinema hall. Police engaged in investigation#Tiger3Diwali2023 #Tiger3FirstDayFirstShow #Firecrackers pic.twitter.com/Tak3cPvfJo

