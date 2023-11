WC First Semi-Finals: सेमीफाइनल में भारत को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या गेंदबाजी, जानिए क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स

ICC World Cup First Semi-Finals: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पहले सेमीफाइनल मैच बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेला जाएगा। इस मैच में दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ने वाली हैं। इस मैच में भारतीय टीम, न्यूजीलैंड को हराकर 2019 सेमी-फाइनल मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहेगी। यह मैच भारत के लिए 8वां सेमी-फाइनल होगा। इस मैच में भारत के लिए पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी का करना फायदेमंद होगा, इसको भारत के अब तक खेले सेमीफाइनल के रिकॉर्ड्स से समझते हैं।