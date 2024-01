'जब आप इस तरह से आउट होते हैं तो...' रन आउट पर रोहित शर्मा ने शुबमन गिल को लेकर कह दी बड़ी बात

IND vs AFG 1st T20I Highlights : अफगानिस्तान (Afghanistan) के खिलाफ मोहाली में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच में शिवम दूबे (Shivam Dube) ने शानदार ऑल राउंड प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने गेंदबाजी करते हुए एक विकेट निकाला, फिर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 60 रन की पारी खेलकर टीम को जिताया। लेकिन इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा का रन आउट काफी सुर्खियों में रहा।

दरअसल, दूसरी पारी में 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर पहला झटका। कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) शून्य के स्कोर पर रन आउट (Run out) हो गए। शुबमन गिल (Shubman Gill) और उनके बीच रन लेने को लेकर असमसंज के चलते वह आउट हो गए। जिसके बाद रोहित ने पिच पर ही गिल की क्लास लगा दी। वह पवेलियन लौटे समय काफी गुस्से में दिखे। वहीं, मैच खत्म होने के बाद रन आउट को लेकर जब रोहित शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं ये सब चीजें खेल के दौरान होती हैं। जब आप इस तरह से आउट होते हैं तो आप फ्रस्टेट हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी टीम के लिए रन बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान पर जाते हैं।’

Rohit Sharma got run out because Shubhman Gill didn’t run while watching the ball. Rohit’s not happy! pic.twitter.com/KkEN93cuJC

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) January 12, 2024