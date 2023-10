पीएम मोदी के गरबा सॉन्ग को लेकर आखिर क्यों चिंतित हैं अक्षय कुमार?, देखें वीडियो

मुंबई: भारत के पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 15 अक्टूबर 2023 को ‘माडी’ नाम के एक नए गरबा सॉन्ग को जारी किया है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, इस गरबा सॉन्ग के साथ पीएम मोदी ने नवरात्रि सेलिब्रेशन की शुरुआत की है।

आपक बता दें, कि इस गाने को दिव्य कुमार ने गाया है और मीत ब्रदर्स ने इसे कंपोज किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के पीएम ने खुद इस गरबा गीत के बोल लिखे हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इस नए गरबा के गाने के जरिए नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर लोगों को जमकर बधाई दी है और देवी मां से लोगों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना भी की है। वहीं बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार नोट के साथ पीएम के इस गाने पर अपना रिएक्शन दिया है।

This is amazing @narendramodi ji! Sir ab aap hamare field mein bhi…hum kahan jayein? 😊

Shubh Navratri to you and everyone 🙏

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 15, 2023