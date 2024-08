BSNL का 200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी वाला 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च? कंपनी ने खुद बतायी इस दावे की सच्चाई

BSNL 5G Smartphone Fake News: निजी टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ महंगे होने के बाद से बीएसएनएल काफि सुर्खियों में है, अब लोगों को सरकारी की कंपनी के सस्ते ऑफर और रिचार्ज प्लान याद आ रहे हैं। साथ ही बीएसएनएल के 4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क के शुरू करने की खबरें भी समय-समय पर आती रहती हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर बीएसएनएल की ओर से स्मार्टफोन लॉन्च किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। जिसको लेकर कंपनी की प्रतिक्रिया सामने आयी है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर बीएसएनएल के 5जी स्मार्टफोन लेकर काफी चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि BSNL अपना 5G स्मार्टफोन टाटा कंपनी के साथ मिलकर तैयार कर रही है और इसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा और 7000mAh की बैटरी मिलेगी। इसके साथ में एक फोन की तस्वीर वायरल हो रही है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट पर तो फोन के स्पेक्स के साथ उसके लॉन्च होने की खबरें भी पब्लिश की गईं हैं। हालांकि, बीएसएनएल ने इन दावों को पूरी तरह से फेक बताया है।

कंपनी ने वायरल खबर को शेयर करते हुए अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘इस तरह के पोस्ट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।’ BSNL ने लोगों को इन खबरों से सावधान रहने की सलाह दी है और सही जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए कहा है।

Don't fall for #FakeNews! 🚫

Get real updates from our official website https://t.co/kvXWJQYHLt#BSNL #FactCheck #FakeNewsAlert pic.twitter.com/NuEKzkXGeH

— BSNL India (@BSNLCorporate) August 9, 2024