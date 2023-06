Simple Trick to Remove the Smell of Cooler: इस ट्रिक से आपके कूलर से नही आएगी बद्बू, बस करना होगा ये बेहद आसान सा काम

Simple Trick to Remove the Smell of Cooler: चिलचिलाती धूप और गर्मी ने सभी को बेहाल कर दिया है। अधिकतर इलाकों का तापमान 40 के पार है। ऐसे में अपने अपने घर में एसी और कूलर के सामने दुबक कर बैठने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर आपके कूलर से बदबू (Smell of Cooler) आने लगे तो घर में बैठना भी दुश्वार हो जाता है।

आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने कुलर से आने वाली मछली की बद्बू (Smell of Cooler) को दूर कर सकते हैं। आपके कूलर से बद्बू न आए इसके लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि कूलर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें।

कूलर को साफ न करने की वजह से भी बद्बू (Smell of Cooler) आने लगती है। धूल और ह्यूमिडिटी के कारण कीड़े पनपने लगते हैं। इससे कूलर से मछली जैसी सड़ी सी बद्बू आने लगती है। इसके अलावा कूलर में लगी घास पर काई और फफूंद लग जाने के कारण भी बदबू आने लगती है।

कूलर की बद्बू को दूर करने के लिए आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकती हैं।इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके लिए नीम की पत्तियों को तोड़कर एक सूती कपड़े में बांध लें और पोटली बनाकर कूलर में डाल दें इससे बैक्टिरिया मर जाएंगे और बदबू भी नही आएगी।

लेकिन इस बात का जरुर ध्यान रखे कि पोटली बनाने वाला कपड़ा महीन और हल्का सूती का हो। साथ ही हर तीन से चार दिन में पोटली से पत्तियां बदलते रहे।