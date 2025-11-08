  1. हिन्दी समाचार
  3. X पर जल्द मिलेगा बड़ा फीचर अपडेट, यूजर्स ऐप पर देख पाएंगे यूट्यूब वीडियो

X पर जल्द मिलेगा बड़ा फीचर अपडेट, यूजर्स ऐप पर देख पाएंगे यूट्यूब वीडियो

YouTube video streaming feature on X: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पिछले कुछ सालों में काफ़ी विकसित हुआ है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर नए फ़ीचर और बदलाव पेश किए जा रहे हैं ताकि यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो और इस प्लेटफ़ॉर्म पर बातचीत और भी मज़ेदार हो। ऑनलाइन लीक्स से पता चला है कि X अब अपने ऐप टाइमलाइन में इन-लाइन YouTube सपोर्ट जोड़ने पर काम कर रहा है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

लीक्स के अनुसार, X अब अपने ऐप टाइमलाइन में इन-लाइन YouTube सपोर्ट फ़ीचर सबसे पहले iOS यूज़र्स के लिए उपलब्ध होगा। एक यूजर की ओर से शेयर किए गए पोस्ट में, देख सकते हैं कि AirPods Pro 3 के रिव्यू से जुड़ा एक YouTube वीडियो X टाइमलाइन पर उपलब्ध है। यह ऑप्ट-इन इंटीग्रेशन YouTube को आपकी टाइमलाइन में वीडियो अपने आप चलाने की अनुमति देगा और साथ ही, यह YouTube की सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति के अधीन, आपके वीडियो के साथ आपके इंटरैक्शन का डेटा भी एकत्र करेगा। यह सुविधा आपको बिना किसी ऐप स्विच किए टाइमलाइन के भीतर वीडियो को आसानी से देखने की सुविधा देगी।

यूजर्स के लिए, यह सुविधा उनके समय की बचत करेगी, जबकि क्रिएटर्स के लिए, आसान पहुंच के ज़रिए उनके वीडियो पर व्यूज़ बढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि X मल्टीमीडिया जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कई उपयोगकर्ताओं ने इस बिल्कुल नई सुविधा को लेकर अपनी उत्सुकता व्यक्त की है, हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सुविधा X उपयोगकर्ताओं के लिए आधिकारिक तौर पर कब जारी की जाएगी।

