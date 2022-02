अपने पहले रणजी घरेलू क्रिकेट मैच में यश धूल ने दोनों पारियों में ठोका, मचाया तहलका

नई दिल्ली। हाल ही में भारत को अपने नेतृत्व में अंडर 19 क्रिकेट विश्वकप का खिताब दिलाने वाले युवा खिलाड़ी यश धूल ने तहलका मचा दिया है। यश ने अपने पहले रणजी घरेलू क्रिकेट मैच में दिल्ली की टीम से खेलते हुए तमिलनाडु के खिलाफ दोनों पारियों में शतक जड़ दिया है। तमिलनाडु के खिलाफ जारी मुकाबले की पहली पारी में 113 रन बनाने वाले धुल ने दूसरी पारी में भी शतक जड़ा। वह डेब्यू मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले दिल्ली के पहले और कुल तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं।

यश धुल से पहले 1952/53 में गुजरात के लिए नारी कॉन्ट्रैक्टर (152 और 102*) और 2012/13 में महाराष्ट्र के लिए विराग अवाटे (126 और 112) ने डेब्यू मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया था। इसी के साथ धुल एक मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले दिल्ली के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। यश धुल से पहले माक पटौदी, सुरिंदर खन्ना, मदन लाली, अजय शर्मा, रमन लांबा, ऋषभ पंत ऐसा कर चुके हैं।

